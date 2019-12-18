الخزعلي يحذر من اندلاع حرب أهلية في حال إجراء انتخابات مبكرة بظل حكومة مستقيلة

2019/12/18 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس ال

حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، من اندلاع حرب أهلية بالعراق في حال إجراء انتخابات مبكرة بظل حكومة مستقيلة.

وقال الخزعلي في تصريح، إن استقالة عادل عبد المهدي كانت مطلبا أميركيا، مؤكدا أن حصول إجماع سياسي على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة أمر صعب، مشددا على ضرورة تكليف شخصية توافقية لرئاسة الحكومة.

وأضاف في ما يتعلق بالتظاهرات، أن هناك مجاميع مسلحة تنتشر بين صفوف المتظاهرين وتتحمل جزءا من مسؤولية استهدافهم.

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