2019/12/18 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب يكشف السبب المباشر لانسحاب النواب الكرد وعدد من نواب تحالف القوى من جلسة البرلمان

يتبع ........





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