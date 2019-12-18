2019/12/18 | 21:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب بالتصويت على فقرات مشروع قانون انتخابات مجلس النواب..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يشرع بالتصويت على قانون الانتخابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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