2019/12/18 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته نصف ساعة والحلبوسي يجتمع مع نواب من اجل عودتهم للجلسة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته نصف ساعة والحلبوسي يجتمع مع نواب من اجل عودتهم للجلسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).