انسحاب النواب الكرد من جلسة البرلمان بسبب الاعتراض على قضية مزدوجي الجنسية

2019/12/18 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانسحاب النواب الكرد من الجلسة بسبب الاعتراض على فقرة مزدوجي الجنسية في قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو,، إن "النواب الكرد انسحبوا، اليوم، من جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بسبب الاعتراض على قضية مزدوجي الجنسية في القانون".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القانوم يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح فالكرد اعترضوا على هذه الفقرة"، لافتا الى أن "بعض نواب تحالف القوى انسحبوا ايضا دون معرفة السبب".





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