سكانها يتباهون بذلك.. تعرّف على البلدة “الأكثر تشاؤماً بالعالم”

2019/12/18 | 21:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتهرت بلدة بولانكا الفنلندية بالأخبار والمشاعر السلبية، فقرر سكانها التكيف مع ذلك الوضع، حتى أصبحت أشهر البلدات تشاؤما في فنلندا.تنتشر لافتات صفراء كبيرة على جانب الطريق كلما اقتربنا من بلدة بولانكا الصغيرة الواقعة في وسط فنلندا، وتبدو هذه اللافتات مبهجة إلى أن يقرأ الزائر عبارات مكتوبة عليها مثل: “هل ضللت الطريق؟ إنها بولانكا”، ولافتة […]

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