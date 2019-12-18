2019/12/18 | 21:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، جلسته ال22 وعقد جلسته ال23.وجاء ذلك بسبب الخلافات على الفقرة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب، وانسحاب النواب الكرد مع تحفظ النواب السنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انسحاب نواب.. البرلمان يرفع جلسته 22 ويعقد ال23🔻) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انسحاب نواب.. البرلمان يرفع جلسته 22 ويعقد ال23🔻) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).