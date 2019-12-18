القبض على عصابة تحايلت على سائقي سيارات الاجرة في السليمانية

2019/12/18 | 21:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص بتهمة التحايل على عدد من سائقي سيارات الاجرة "التاكسي" وقبض مبالغ مالية منهم، مبينة ان جميع اعضاء العصابة اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم بعد التحقيق معهم.

وجاء في بيان لشرطة السليمانية ورد لشفق نيوز، انه بعد ان قامت مجموعة محتالة بالعمل على جمع بعض الاغراض والاشياء العاطلة والمرمية في علب كارتونية وقامت بارسالها على شكل طرود بريدية عن طريق عدد من سيارات الاجرة "التاكسي" الى مدن كلار واربيل ورانية، وبالمقابل تسلموا مبالغ ما بين 700 الف الى مليون دينار منهم، بحجة ان الشخص الذي سيستلم السلعة الموجودة في الطرد سيعيد اليهم المبالغ.

واشار البيان الى ان المتهمين في الاساس كانوا عصابة تعمل معاً ولم يقوموا باعادة اي مبلغ من تلك الاموال الى السائقين، مبيناً انه وبعد تسجيل شكاوى قانونية من قبل السائقين وبعد المراقبة وجمع المعلومات الدقيقة، تمكنت مفارز مركز شرطة طاسلوجة من اعتقال اعضاء العصابة المتكونة من أربعة أشخاص.

وأوضح البيان ان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم امام قاضي التحقيق، مبينا انهم الان قيد التوقيف بامر القاضي استناداً الى المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

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