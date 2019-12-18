سياسي مستقل لـ

2019/12/18 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد السياسي المستقل هاني العاشور، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد ملم بمشاكل العراق وقادر على حلها.

وذكر العاشور في حديث متلفز

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