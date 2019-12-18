2019/12/18 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالبت بعثة #الأمم_المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، بترشيح رئيس للوزراء “يلبي” تطلعات الشعب العراقي.وقالت البعثة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي: «تحث بعثة الأمم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تطالب باختيار رئيس للوزراء “يلبي” تطلعات الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تطالب باختيار رئيس للوزراء “يلبي” تطلعات الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).