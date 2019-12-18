بالوثيقة...البرلمان العراقي يعتبر محافظة ذي قار منكوبة

2019/12/18 | 22:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على اعتبار محافظة ذي قار "منكوبة".

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