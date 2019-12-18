الرئيس السابق لمجلس المفوضين،: حلّ المفوضية يجعل اجراء انتخابات مبكرة مستحيلاً

2019/12/18 | 22:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فرج الحيدري الرئيس السابق لمجلس المفوضين، بمفوضية الانتخابات العراقية، ان قرار البرلمان بحل المفوضية الحالية يجعل من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة في البلاد وفق معايير دولية.جاء ذلك بسياق […]

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