الأمم المتحدة توجه طلبا للقادة السياسيين بشأن تسمية مرشح لرئاسة الوزراء

2019/12/18 | 22:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شددت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاربعاء، على ضرورة توصل القادة السياسيين لاتفاق بشأن ترشيح رئيس وزراء مكلف يلبي تطلعات الشعب، مشيرة إلى ان البلاد تواجه نمطا جديدا في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.

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