البرلمان يرفع جلسته نصف ساعة.. والحلبوسي يجتمع بالنواب للعودة إلى المجلس

2019/12/18 | 22:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رفع مجلس النواب، الأربعاء، جلسته نصف ساعة بعد انسحاب نواب كرد خلال التصويت على قانون الانتخابات.

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