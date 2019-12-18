خليل إبراهيم كاظم الحمداني - المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسانية واحدة

2019/12/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني ايَا كانت صناعته ونشأته فإنه غالبا ما يكون مرجعاً للمختلفين وإنه اساس اي خطوة يتخذها المجتمع وانه بمستوى معين يقترب من القداسة والتحريم رغم انه وضعيا وليس تنزيلا سماويا ..ذلك هو الدستور والذي بشكل ما يعتبر انعكاس حي للثقافة المحلية او للثقافات المحلية حيث انه وجهة نظر المجتمع – او على الاقل......

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