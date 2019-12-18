أطاك طنجة لمناهضة العولمة الرأسمالية - تقديرا لذكرى الشهيدة سعيدة

2019/12/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أطاك_طنجة_لمناهضة_العولمة_الرأسمالية تخليدا لذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، ومناصرة للقضايا التي حملتها على عاتقها وكافحت من أجلها، نظمت جمعيتنا، الجمعية المناهضة للعولمة الرأسمالية - أطاك مجموعة طنجة - نشاطا اشعاعيا، وتعريفيا بالشهيدة، وبمسارها النضالي في الساحة التلاميذية، والطلابية، ثم المهنية.ذكـّر خلالها المتدخلون بمبدئية بسعيدة، وبانتمائها لصفوف الفقراء والكادحين وعموم المحرومين والمضطهدين..وهو الشيء الذي جسّدته الشهيدة......

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