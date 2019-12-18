2019/12/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أطاك_طنجة_لمناهضة_العولمة_الرأسمالية تخليدا لذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، ومناصرة للقضايا التي حملتها على عاتقها وكافحت من أجلها، نظمت جمعيتنا، الجمعية المناهضة للعولمة الرأسمالية - أطاك مجموعة طنجة - نشاطا اشعاعيا، وتعريفيا بالشهيدة، وبمسارها النضالي في الساحة التلاميذية، والطلابية، ثم المهنية.
ذكـّر خلالها المتدخلون بمبدئية بسعيدة، وبانتمائها لصفوف الفقراء والكادحين وعموم المحرومين والمضطهدين..
وهو الشيء الذي جسّدته الشهيدة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أطاك طنجة لمناهضة العولمة الرأسمالية - تقديرا لذكرى الشهيدة سعيدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكـّر خلالها المتدخلون بمبدئية بسعيدة، وبانتمائها لصفوف الفقراء والكادحين وعموم المحرومين والمضطهدين..
وهو الشيء الذي جسّدته الشهيدة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أطاك طنجة لمناهضة العولمة الرأسمالية - تقديرا لذكرى الشهيدة سعيدة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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