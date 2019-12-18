جدول اعمال جلسة الـ23.. استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات البرلمان

2019/12/18 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، بأن جدول اعمال الجلسة الـ 23 يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جدول اعمال جلسة المجلس الـ 23 يتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب".

يشار الى أن مجلس النواب صوت على 13 فقرة من قانون انتخابات مجلس النواب ورفع جلسته الـ 22، فيما عاد وعقد جلسة الـ 23 بعد اقل من ساعة.





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