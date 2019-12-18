البرلمان يفتتح جلسة جديدة لإستكمال التصويت على قانون الإنتخابات

2019/12/18 | 22:22 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.وقال المصدر لـ/SNG/،إن “مجلس النواب قرر، خلال جلسته الـ 23 استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب”.يشار الى أن مجلس النواب صوت على 13 فقرة من قانون انتخابات مجلس النواب ورفع جلسته الـ 22، فيما عاد وعقد ...

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