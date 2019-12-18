فدعم يكشف كواليس جلسة التصويت على قانون الانتخابات وتواقيع اكثر من 70 نائباً

2019/12/18 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، كواليس جلسة التصويت على قانون الانتخابات الجديد.

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