تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعياً يقلل فرص الإصابة بهذا المرض

2019/12/18 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خلصت دراسة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعياً يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية.وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب.

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