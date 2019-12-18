2019/12/18 | 22:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت هيئة الرأي في وزارة التربية، الاربعاء، على تنشيط قبول الطلبة في المهني من الفروع الاخرى.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “هيئة الراي التي تراستها وزيرة التربية سها العلي بك وافقت على مقترح المديرية العامة للتعليم المهني المتضمن تنشيط قبول الطلبة في المدراس المهنية من خلال السماح للطلبة المتلكئين في المدارس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توافق على تنشيط قبول الطلبة في المهني من الفروع الاخرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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