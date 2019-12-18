القوات الامنية تشدد اجراءاتها على طول الشريط الحدودي مع سوريا لـ

2019/12/18 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار ..

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار الاربعاء، بان مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة شهدت اجراءات امنية غير

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