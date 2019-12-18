2019/12/18 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - عمان
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أكدت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم الاربعاء ، اصابة خمسة وفيات بمرض أنفلونزا الخنازير.
وذكر وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في تصريح متلفز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الاردنية تعلن تسجيل 5 اصابات بأنفلونزا الخنازير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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