الصحة الاردنية تعلن تسجيل 5 اصابات بأنفلونزا الخنازير

2019/12/18 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - عمان

أكدت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم الاربعاء ، اصابة خمسة وفيات بمرض أنفلونزا الخنازير.

وذكر وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في تصريح متلفز

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