البرلمان يرفع جلسته الحالية ويفتتح اعمال الجلسة 23

2019/12/18 | 22:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفع مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الحالية، وافتتح اعمال الجلسة 23.

وقال مراسل "الغد برس، ان مجلس النواب يرفع جلسته ٢٢ فيما افتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٣)، بحضور 207 نائبا.

واضاف ان "جدول الأعمال الجلسة هو استكمال التصويت على مشروع قانون مجلس النواب العراقي".

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