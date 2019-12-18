2019/12/18 | 22:33 - المصدر: الغد برس

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كتلة سائرون ترفض المضي بالتصويت على قانون الانتخابات من دون الماد

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كتلة سائرون ترفض المضي بالتصويت على قانون الانتخابات من دون المادتين ١٥ و ١٦

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