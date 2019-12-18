النزاهة تتحدث لواع عن طبيعة التعامل مع الإقليم بشأن المطلوبين

2019/12/18 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة اليوم الأربعاء، عن طبيعة التعامل مع اقليم كردستان بشأن المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض.

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