مباحثات عراقية اردنية لتذليل الصعوبات امام 800 طالب وطالبة

2019/12/18 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت السفارة العراقية في الاردن ، اليوم الاربعاء، مع رئاسة جامعة البتراء شؤون الطلبة العراقيين في الاردن ، في محاولة للتنسيق والتعاون مع الجامعة في تذليل الصعاب التي يتعرض لها الطلبة .

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