الأمم المتحدة: ضرورة ترشیح رئيس وزراء يلبي تطلعات العراقيين

2019/12/18 | 22:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الاربعاء، على ضرورة توصل القادة السياسيين لاتفاق بشأن ترشيح رئيس وزراء مكلف يلبي تطلعات الشعب، مشيرة إلى ...

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