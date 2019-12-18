ليفربول الى نهائي مونديال الاندية بهدف قاتل من فرمينيو

2019/12/18 | 22:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة اين]تأهل ليفربول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بفوز شاق على مونتيري المكسيكي (2-1) مساء اليوم الأربعاء، على ستاد خليفة في الدوحة.

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