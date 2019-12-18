انسحاب نواب من جلسة البرلمان بعد التصويت على تأجيل المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات

2019/12/18 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن كتلة الحكمة، حسن فدعم، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) أن الكتل السياسية منظمة انتخابيا ولديها من الإمكانيات والأموال، ما يجعلها قادرة على التكيف مع أي قانون انتخابي، فيما أكد أن لا قانون انتخابي عادل بالكامل في الع

بغداد اليوم - متابعة

قال النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، الاربعاء 18-12-2019، ان رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة لن يكون مستقلاً وفق ما تراه القوى السياسية

وقال عواد خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور

بغداد اليوم _ بغداد

رجح الخبير بالقانون الدولي، مهند نعيم، الاربعاء 18-12-2019، حدوث تصعيد في ساحات التظاهر يصل لمرحلة المطالبة بتعطيل الدستور في حال اصرت الاحزاب السياسية على مواقفها الحالية وخاصة المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة الانتقالية وتش

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