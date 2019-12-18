البرلمان يصوت على 14 مادة من قانون الانتخابات ويؤجل التصويت على المادتين 15 و16

2019/12/18 | 22:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد شد وجذب استمر أكثر من شهر بشأن إدراج وتصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد

صوت مجلس النواب يصوت على أربعة عشرة مادة من مشروع قانون الانتخابات الجديد، مع وجود اتفاق نيابي على تأجيل المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون والمضي بالفقرات الاخرى.

هذا وشهدت الجلسة انسحاب عدد من أعضاء مجلس النواب من جلسة التصويت على قانون الانتخابات الجديد بعد طرح هاتين المادتين للتصويت.

كما صوت المجلس على قرار تشكيل لجنة من أربعة موظفين لتسيير الأمور الإدارية اليومية لموظفي مفوضية الانتخابات.

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