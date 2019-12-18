اعتقال عصابة تهريب مخدرات في ميسان

2019/12/18 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اعلن قائد شرطة محافظة ميسان العميد عبد الخضر جاسم محمد ، اليوم الاربعاء ، عن اعتقال عصابة تهريب مخدرات وضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال المخدر .ونقل بيان عن العميد عبد الخضر جاسم محمد قوله ان “شرطة ميسان القت القبض في سيطرة الحولي الجنوبي على عصابة لتهريب المخدرات مكونة من […]

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