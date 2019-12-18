سالم المرزوقي - تونس: ثوره أم مؤامره أم شيئ آخر

2019/12/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_المرزوقي تونس ثورة أم مؤامره أم شيئ آخر....؟تسع سنوات مرت على سقوط رأس النظام بن علي ولا زال الجدل حوله ماهية الحدث يراوح مكانه بين دعاة الثورة ودعاة المؤامره ولعل عدم الحسم في هذا الشأن (ثورة أم مؤامره) كان من أسباب رداءة المشهد السياسي وتراخي مؤسسات الدولة وانهيار الاقتصاد وارتباك الشعب وحيرته ما سهل اختراق وحدته والتلاعب به سياسيا واعلاميا وانتخابيا.لا خلاف من حيث الشكل فانتفاضة سنة 1......

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