سعود قبيلات - الربيع العربيّ وعُقدة الكونت دي مونت كريستو

2019/12/18 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات يَطرح البعض شعارات ضبابيّة ضدّ بيع أملاك الدولة ومقدّراتها للقطاع الخاصّ أو لشركاتٍ أجنبيّة.حسناً! هل معنى ذلك أنَّه يؤيِّد القطاع العامّ ويرفض «الخصخصة» مِنْ حيث المبدأ؟إذا كان كذلك، فينقصه إيضاح موقفه هذا وصياغته في برنامجٍ سياسيٍّ اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ متماسك.أمّا إذا كان لا يؤيِّد القطاع العامّ ولا يرفض «الخصخصة»، أو كان اعتراضه مقصوراً على أسعار البيع (ومَنْ باع ولِمَنْ......

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