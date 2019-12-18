كشف تفاصيل مهمة عن تعديل قانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والارهابية

2019/12/18 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب اليوم الاربعاء على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل.

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