الحوثي: رجال الجيش والمقاومة اليمنية اعتلوا دبابات الامريكان باحذيتهم

2019/12/18 | 23:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اليمن

أكد قائد حركة انصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي، يوم الاربعاء، أن "ابطال الجيش واللجان اعتلوا الدبابات الاميركية بأحذيتهم انطلاقا من

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