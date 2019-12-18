العذاري يستقبل المستشار الأعلى لجامعة البتراء لبحث شؤون الطلبة العراقيين

2019/12/18 | 23:03 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السفير حيدر العذاري المستشار الأعلى لجامعة البتراء رئيس مجلس أمناء الجامعة الأدرنية د.عدنان بدران والوفد المرافق له، بحضور الملحق الثقافي العراقي د.حيدر زيدان،...

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