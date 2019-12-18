2019/12/18 | 23:03 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السياسي المستقل كريم النوري، اليوم الأربعاء، أنه على الساسة فهم الحراك الشعبي والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة.وقال النوري في حديثه لـ(دجلة) إن الكثير من الأسماء...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري لـ(دجلة): على الساسة فهم الحراك الشعبي والابتعاد عن المصالح الحزبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوري لـ(دجلة): على الساسة فهم الحراك الشعبي والابتعاد عن المصالح الحزبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).