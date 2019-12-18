ليفربول يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

2019/12/18 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تواجد عدد من نجوم الكرة العالمية السابقين الذين حرصوا علي متابعة اللقاء من مقصورة ستاد خليفة الدولي.

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