البرلمان العراقي يرفع جلسته الـ 22 وهذه تفاصيلها

2019/12/18 | 23:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب العراقي جلسته، الأربعاء، بعدما صوت خلال جلسته الـ 22، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس‏ وبحضور‎ ‎‏224 نائبا،، على 14 مادة...

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