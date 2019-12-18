الاطاحة بعصابة متخصصة بالشعوذة واخراج الجن في جنوبي العراق

2019/12/18 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شرطة محافظة البصرة يوم الاربعاء عن تمكنها من اعتقال عصابة للنصب والاحتيال والشعوذه مكونة من 4 متهمين في الزبير شفق نيوز/ اعلنت

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان مفارز مركز شرطة الزبير تمكنت من القاء القبض على عصابة تمتهن الشعوذة بحجة استخراج الجن وكذلك النصب والاحتيال والسرقة مكونة من 4 متهمين.

واوضح البيان أن هذه العملية تمت بعد متابعة دقيقة تكللت بالقبض على العصابة بعد نصب كمين محكم في قضاء الزبير و ضبط بحوزتهم عملة مغربية مزورة تستخدم للنصب والاحتيال على المواطنين وتمت احالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق أحكام المادة 456 ق.ع نصب واحتيال.

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