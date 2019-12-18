2019/12/18 | 23:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب ركاب طائرة تابعة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية بالصدمة بعد اكتشاف أن طائرتهم المتجهة من فرانكفورت في ألمانيا إلى نيويورك قد قطعت مسافة 85 ميل فقط بعد طيران استمر 8 ساعات حيث اضطرت للالتفاف والعودة إلى ألمانيا بسبب خطأ في النظام الهيدروليكي وهبطت بمطار يبعد85 ميل عن فرانكفورت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة لركاب طائرة المانية بعد اكتشاف غريب.. 85 ميلاً في ثمان ساعات!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة لركاب طائرة المانية بعد اكتشاف غريب.. 85 ميلاً في ثمان ساعات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).