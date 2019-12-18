بينها الحماية من السرطان.. خرافات شائعة عن الشاي الأخضر

2019/12/18 | 23:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} من بين مختلف المكونات والمشروبات، لطالما حظي الشاي الأخضر بشعبية كبيرة لما يتميز به من فوائد صحية عديدة، خاصة فيما يتعلق بفعاليته بتطهير الجسم من السموم والجراثيم، والحماية من السرطان.

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