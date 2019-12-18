رونالدو يقود يوفنتوس لصدارة الدوري الايطالي مؤقتاً

2019/12/18 | 23:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من مستضيفه سامبدوريا، بنتيجة {2-1}، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بملعب لويجي فيراريس، في إطار لقاءات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

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