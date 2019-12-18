 بيان غاضب من التحرير يتعلق بمواصفات “رئيس الحكومة” وتهديد بخطوات تصعيدية

2019/12/18 | 23:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر معتصمو ساحة التحرير، الأربعاء، بياناً بشأن ما اسموه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وفيما لوحوا بخطوات تصعيدية اذا ما تم اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات ’’الشارع المنتفض’’، وجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح.وجاء في بيان معتصمي ساحة التحرير، “بينما يترقبُ الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي […]

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