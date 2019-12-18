عودة اغلاق طريق ميناء خور الزبير في البصرة

2019/12/18 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

ذكر مواطنين بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، ان "مجموعة من المتظاهرين اغلقوا مجددا طريق ميناء خور الزبير".

وقال، علي سلمان، وهو من اهالي قضاء الزبير

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