العراق والاردن يبحثان تذليل العقبات امام 800 طالب وطالبة عراقيين في مختلف التخصصات

2019/12/18 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الاردن

بحثت السفارة العراقية في الاردن، اليوم الاربعاء، مع رئاسة جامعة البتراء شؤون الطلبة العراقيين في الاردن ، في محاولة للتنسيق والتعاون مع

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