متظاهرون يقطعون الطريق قرب فلكة خور الزبير في البصرة

2019/12/18 | 23:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بمحافظة البصرة، اليوم الاربعاء، بأن متظاهرين غاضبين أقدموا على قطع طريق حيوي وسط المحافظة.

وذكر الشهود في اتصال مع "الغد برس"، أن " المتظاهرين الغاضبين أقدموا ليلاً على إغلاق طريق فلكة ميناء خور الزبير "، لافتا إلى أن " قطع الطريق نسبب بمنع مرور الشاحنات الخارجة من الميناء".

وبينوا، أن " سبب التظاهرة وإغلاق الطريق يعود لاستمرار عملية اهماله من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، كونه بات يعرف بطريق ( الموت) ".

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