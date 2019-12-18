البرلمان يحدد الاثنين المقبل موعدا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات {موسع}

2019/12/18 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس النواب جلسته الثالثة ‏و‏العشرين ‏برئاسة، محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم ‏الاربعاء‏ ‌‏18/12/2019 ‏وبحضور 207 نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات النيابية فيما حدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع القانون.‏

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