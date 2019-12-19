مصدر امني: اصابة شخص بهجوم مسلح بفلكة الزهراء في النجف الاشرف

2019/12/19 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن "شخصا اصيب بهجوم مسلح في محافظة النجف".

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "ثلاثة مسلحين اطلقوا النار

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